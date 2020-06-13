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Yerel

Van’da kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 147 bin TL ceza kesildi

Van merkez Tuşba ilçesinde kaçak olarak salep soğanı toplayan 2 kişiye biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 147 bin 494 TL’lik para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 18:39:00 -
Van’da kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 147 bin TL ceza kesildi

Van merkez Tuşba ilçesinde kaçak olarak salep soğanı toplayan 2 kişiye biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 147 bin 494 TL’lik para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Tuşba ilçesinde salep soğanı çıkarıldığı ihbarı üzerine, Göllü Jandarma Karakol Komutanlığı ile irtibata geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Yasadışı salep sağanı topladıkları belirlenen ve Diyarbakır’dan geldikleri tespit edilen 2 kişi hakkında biyolojik çeşitliliği tahripten 147 bin 494 TL İdari Para Cezası kesilirken, salep soğanlarına da el konuldu.

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