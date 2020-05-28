  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Van'da kaçak avlanan 15 ton inci kefali ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-28 09:36:38 -
Van'da kaçak avlanan 15 ton inci kefali ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 15 ton inci kefali ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Yalındüz Mahallesi'ndeki Bendimahi Çayı çevresinde devriye gezen ekipler, 140 çuval içinde kaçak avlanmış 15 ton balık ve 4,5 metre uzunluğunda sac tekne buldu.

İnci kefallerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Öte yandan, ele geçirilen 500 kilogram canlı inci kefali de ekiplerce suya bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı