  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Sıcak hava depremi tetikler mi?' tartışması!

Can Ataklı'ya soruşturma başlatıldı! Yaptığı cezasız kalmamalı...

Fiat Egea Cross'un sürpriz yaptığı açıklandı! Süreç başlatıldı: Ülkemizde peynir ekmek gibi satılan başka SUV model yok!

Rapçilere operasyon! Evlerinden neler çıkmadı ki...

ABD medyası Rusya’nın yaptırımına karşı hayalet filo ile deliniyor diyerek Türkiye'yi hedef gösterdi! O İddiası

Hapisteki Merdan Yanardağ'a bir darbe de Sezen Aksu'dan!

Türkiye'ye sosyal medya hesabından uyarıda bulundu: Adeta ilginç bir döneme girdi, fena geliyor! Herkesi ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la güldüren diyalog! 'Ya Başkanım gecenin ikisinde sana dişi fili nereden bulayım'

Petrol zengini BAE ülkesine ait enerji şirketinden dev anlaşma çıkışı geldi: Yarım milyar TL'lik imza atıldı deyip duyurdu

ABD, Almanya ve İtalya, Avrupa ülkesine yardıma geldi! Türkiye'ye karşı savaş provası
Yerel Van'da herkese 2 günlük yasak!
Yerel

Van'da herkese 2 günlük yasak!

Yeniakit Publisher
2023-08-19 10:33:00 -
Van'da herkese 2 günlük yasak!

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 19 ve 20 Ağustos'ta yasaklandığını açıkladı.

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 19 ve 20 Ağustos'ta yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Van ili sınırları içinde Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde 2 gün süreyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları, 2911 sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine istinaden, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ise 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23