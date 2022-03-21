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Yerel Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı
Yerel

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı

Göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Polis operasyon sırasında sahte oturma izinleri ve pasaportlar da ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 09:33:00 -
Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 14-20 Mart tarihleri arasında 3 ayrı operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

7 organizatör tutuklandı

Polisin aramasında ayrıca sahte oturma izinleri ve pasaportlar da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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