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Yerel Van'da eş zamanlı şafak operasyonu! 2,3 milyar TL’lik şüpheli para trafiği: 11 kişi tutuklandı
Yerel

Van'da eş zamanlı şafak operasyonu! 2,3 milyar TL’lik şüpheli para trafiği: 11 kişi tutuklandı

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Van'da eş zamanlı şafak operasyonu! 2,3 milyar TL’lik şüpheli para trafiği: 11 kişi tutuklandı

Van’da nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hesaplarında 2,3 milyar TL’yi aşan şüpheli para trafiği belirlenen 14 kişiden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van’da nitelikli dolandırıcılık, banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılması ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hesaplarında toplam 2 milyar 359 milyon 884 bin 154 TL tutarında şüpheli para hareketi tespit edilen 14 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Nitelikli dolandırıcılık, banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılması ve yasadışı bahis suçu kapsamında banka hesaplarında toplam 2.359.884.154,82 TL tutarında şüpheli para hareketi gerçekleştiği tespit edilen şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik 9 Ekim 2026 tarihinde ilimiz merkezinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon yapılmıştır.”

“Yapılan aramada; 19 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet harddisk olmak üzere toplam 22 adet dijital materyal ele geçirilmiş, 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

“Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 11’i tutuklanmış, biri hakkında adli kontrol kararı verilmiş ve 2’si adli makamlarca serbest bırakılmıştır.”

“Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi ve suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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