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Yerel Van’da engelli öğrenciyi sınava Büyükşehir Belediyesi ekibi götürdü
Yerel

Van’da engelli öğrenciyi sınava Büyükşehir Belediyesi ekibi götürdü

Açıköğretim Fakültesince düzenlenen güz dönemi final oturumları, hafta sonu gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 20:05:00 -
Van’da engelli öğrenciyi sınava Büyükşehir Belediyesi ekibi götürdü

Sınav için hafta sonu mesai yapan Van belediye ekipleri, “engelli transfer aracı” ile kentteki engelli öğrencileri sınava girecekleri okullara ulaştırdı. Bu kapsamda, Sosyal Hizmeteler Dairesi Başkanlığı’na araç başvurusu yapan bedensel engelli Gülsüm Kelkesar, İpekyolu ilçesindeki evinden alınarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesindeki sınav salonuna götürüldü. Sınavı tamamladıktan sonra tekrar evine bırakılan Sosyal Hizmetler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Kerkesar, desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

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