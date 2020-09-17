  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni
Aktüel

Van'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Yeniakit Publisher
2020-09-17 17:59:47 -
Van'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

VAN(AA) - Van'da 3 şehit ailesi ile 1 gaziye Cumhurbaşkanlığınca gönderilen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" törenle takdim edildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Valilik Ali Paşa toplantı salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk tarihinin destanlar ve zaferlerle dolu olduğunu söyledi.

Şehitlik ve gaziliğin Türk milleti için daima büyük bir onur olduğunu belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Vatanın birlik ve bütünlüğünü korumak, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliği sağlamak için canlarını feda eden kahramanlarımıza şükran ve minnet borçluyuz. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ve bize vatan olmuştur. Rabbim milletimizin ve devletimizin birliğini daim etsin. Şehitlerimizin mükafatını Allah verir. Biz ona inanıyoruz. Bu ülke için canını feda eden şehitlerimizin ailelerine sahip çıkmak, onları yad etmek görevimiz. Valilik olarak her zaman kapımız şehit aileleri ve gazilerimize açıktır. Devletimizin tüm kurumları olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Duygusal anların yaşandığı törende Vali Bilmez, madalyaları şehit ailelerine teslim etti.

Törene, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tarık Kuşman ve Van Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Baki katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar
Dünya

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar

Libya Başbakanı Serrac, yaptığı açıklamada görevini ekim ayının sonunda devretmek istediğini ilan etti.
270 savaş gemisi yetmiyor! Sayıyı arttırma kararı aldılar
Dünya

270 savaş gemisi yetmiyor! Sayıyı arttırma kararı aldılar

ABD ve Çin arasında donanma konusundaki rekabet nedeniyle Amerikan donanmasının savunma bütçesindeki payı yüzde 11'den yüzde 13'e yükseltile..
Abdurrahman Dilipak’tan çok konuşulacak paylaşım! Büyük oyun belgelendi, Bakanın imzası deşifre oldu
Gündem

Abdurrahman Dilipak’tan çok konuşulacak paylaşım! Büyük oyun belgelendi, Bakanın imzası deşifre oldu

Yeniakit yazarı Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından gündemi sarsacak paylaşıma imza attı. Koronavirüste PCR testlerinin DNA'ların t..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı