Artık çöpe atmayacaksınız! Karpuz çekirdeğinin bilinmeyen 5 faydası

TOZ HALİNE GETİRME: YOĞURT VE SALATALARA SÜS OLAN MİNERALLER Karpuz çekirdeklerinin faydalarından çocukların veya çekirdek yemeyi sevmeyen aile bireylerinin de yararlanmasını istiyorsanız onları gizli bir besin takviyesi yapabilirsiniz. İyice kurutulmuş olan karpuz çekirdeklerini güçlü bir mutfak robotundan veya kahve öğütücüsünden geçirerek tamamen un haline getirebilirsiniz. Elde ettiğiniz bu şifalı çekirdek tozunu kapaklı bir cam kavanozda saklayarak yemeklerinize, çorbalarınıza veya salatalarınıza birer tatlı kaşığı ekleyebilirsiniz. Özellikle sabah kahvaltılarında tüketilen bir kase yoğurdun içerisine veya smoothie içeceklerinin içine karıştırıldığında çocukların hiç ruhu bile duymadan bu mineralleri almasını sağlarsınız. Bu pratik yöntem, çekirdeklerin sert yapısıyla uğraşmak istemeyen ama sağlığına da dikkat eden herkes için harika bir mutfak sırrıdır.