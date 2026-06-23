Artık çöpe atmayacaksınız! Karpuz çekirdeğinin bilinmeyen 5 faydası
Karpuz tüketirken çoğu kişinin önemsemediği çekirdekler, içerdiği magnezyum, demir, çinko, protein ve sağlıklı yağ asitleriyle dikkat çekiyor. Kalp ve damar sağlığını destekleyen, bağışıklığı güçlendiren, cilt ve saç sağlığına katkı sağlayan karpuz çekirdeği, lifli yapısıyla sindirime de yardımcı oluyor. Uzmanlar, çekirdeklerin kurutularak, kavrularak ya da çay şeklinde tüketilmesinin daha pratik ve faydalı bir yöntem olduğunu belirtiyor.