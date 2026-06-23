Koç’un eniştesinin vakfından bir skandal daha! Bizans’ın karanlığını diriltme telaşı

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Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Koç’un kız kardeşi ve eniştesi adına kurulan Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Osmanlı’nın ıslah ettiği Bizans’ın kokuşmuş gece hayatını ele almak için "Karanlığı Aydınlatmak! Byzantion'dan İstanbul'a Gece Tarihleri" başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenleme kararı aldı. Enstitünün kuruluşunun 20. yılı kapsamında 4-5 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek sempozyumda, İstanbul'un gece yaşantısının ve Türk milletinin ahlaki değerleriyle bağdaşmayacak alışkanlıklarının tartışılması bekleniyor. Skandal etkinliği kamuoyundan tepki yağarken, Cumhuriyet rejimiyle birlikte İstanbul’un yeniden Bizanslaştırdığı ve başta alkol olmak üzere her türlü ahlaksızlığın sergilendiği gece hayatına yönelik eleştirilerin yer alıp almayacağı merak ediliyor.

SUNA İNAN KIRAÇ VAKFI ŞAŞIRTMADI

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü "Karanlığı Aydınlatmak" sempozyumuna ev sahipliği yapacak Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, kuruluşunun 20. yılında "Karanlığı Aydınlatmak! Byzantion'dan İstanbul'a Gece Tarihleri" başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenleyecek. Müzesi Oditoryumu'nda 4-5 Haziran 2027'de gerçekleşecek sempozyumda, İstanbul'un gece yaşamı ve hafızasının disiplinlerarası bir şekilde ele alınması amaçlanıyor. Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere İstanbul'un gece tarihini üç dönemde inceleyecek sempozyumda tarih, antropoloji, sosyoloji, sanat tarihi, edebiyat, kentsel çalışmalar ve coğrafya gibi pek çok disiplinde çalışmanın sunulması bekleniyor.

Sempozyuma katılmak isteyen sanatçılar, sadece klasik bildiri sunumuyla değil, aynı zamanda atölye, gece yürüyüşü, saha ziyareti, topluluk konuşması ve dijital arşiv projesi gibi alternatif formatlarla da başvuru yapabilecek.

Bildirilerin İngilizce sunulması beklenen sempozyumda, Türkçe veya İngilizce başvurular kabul edilecek. Yerel topluluklarla ilişki kuran projeler için Türkçe başvurular özellikle desteklenecek. Başvurular 13 Temmuz'a kadar alınacak.