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Siyaset Büyük bomba patladı! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na darbe!
Siyaset

Büyük bomba patladı! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na darbe!

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Büyük bomba patladı! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na darbe!

CHP'de liderlik krizi derinleşiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide arınma başlatırken Özgür Özel cephesinden sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak gazeteci Fatih Atik parti içinde yalnızca Kılıçdaroğlu ve Özel hattında değil, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında da ayrışma yaşandığını ifade ederek kulislerde konuşulanları aktardı.

CHP'de liderlik krizi derinleşiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide arınma başlatırken Özgür Özel cephesinden sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak gazeteci Fatih Atik parti içinde yalnızca Kılıçdaroğlu ve Özel hattında değil, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında da ayrışma yaşandığını ifade ederek kulislerde konuşulanları aktardı.

Mahkeme tarafından alınan 'mutlak butlan' kararı sonrası krize giren CHP'de ayrılık haberleri peş peşe geliyor. Birçok CHP'li belediye AK Parti'ye geçerken Özgür Özel hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

 

EKREM İMAMOĞLU İLE BÜYÜK KOPUŞ

Fatih Atik, CHP'de Özgür Özel'e yakın kişilerden aldığı bilgileri aktararak Ekrem İmamoğlu'nun yeni partide olmayacağını söylediklerini aktardı.

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesiyle partideki ayrılıklarının nereye varacağı kulislerde tartışılıyor.

Kılıçdaroğlu ve Özel arasında ayrılığın konuşulduğu günlerde Atik, asıl Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında ayrılığın yaşandığını ifade etti.

Özel'e yakın isimlerle yaptığı görüşmelere göre bu isimlerin CHP içinde kalmak için sonuna kadar mücadeleyi devam etme kararlılığında olduklarını aktardı.

Hukuki yoldan istenilen sonucu alamamaları halinde yeni parti hazırlığının da masada olduğunu belirtti.

 

Atik Özgür Özel'e yakın kaynaklara "Ekrem İmamoğlu nerede olacak?" sorusunu yönelttiğini belirterek "Ekrem İmamoğlu yok" yanıtı aldığını açıkladı.

Atik, bu yanıtı şaşkınlıkla karşıladığını ifade ederek kaynaklarının yeni partinin İmamoğlu güdümünde kurulmayacağını söylediğini aktardı.

Atik İmamoğlu'nun ayrı bir parti kurmasının da kolay görünmediğini vurguladı.

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