Kültürel barbarlık! Binlerce yıllık kale duvarlarını spreyle boyadılar
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan tarihi Cizre Kalesi'nin surları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boyanıp karalandı. Yüzyıllara meydan okuyarak günümüze ulaşan tarihi yapının duvarlarına yazılan yazılar ve çizilen şekiller, vatandaşların tepkisine neden oldu.
İlçenin merkezinde yer alan, Cizre’nin kültürel hafızasının ve manevi kimliğinin en önemli sembollerinden biri olan kale surları tahrif edildi. Duvarların üzerine sprey boyalarla rastgele yazılan isimler, tarihi yapının estetik dokusuna büyük zarar verirken ortaya çıkan görüntü kirliliği ilçenin tarihi siluetine gölge düşürdü. İçinde Cizre Müzesi’ni de barındıran bu kadim yapının uğradığı zarar, ilçe sakinlerinin tepkisini çekti.
"Bu yapılan kültürel bir barbarlıktır"
Tarihi kale surlarının sprey boyalarla tahrip edilmesine sert tepki gösteren ilçe sakinlerinden Yusuf Üzen, ortaya çıkan çirkin görüntünün bir an önce temizlenmesi ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Üzen, "Cizre’miz, medeniyetlerin kök saldığı bir ilim ve irfan merkezidir. Bu toprakların her bir taşı, bizlere geçmişten bırakılmış birer emanettir. Ancak ne yazık ki binlerce yıllık Cizre Kalesi surlarının sprey boyalarla kirletildiğini görmek içimizi sızlatıyor. Buraya gelen turistler, medeniyetimizin izlerini görmeyi beklerken bu çirkin manzarayla karşılaşıyor. Bu yapılan sadece bir duvarı kirletmek değil; Cizre’nin tarihine, kültürüne ve bu halkın geçmişine saygısızlıktır" dedi.
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