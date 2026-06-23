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Gündem Saldırıların ardından ilk yurt dışı ziyareti! İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kritik temaslar için Pakistan’da!
Gündem

Saldırıların ardından ilk yurt dışı ziyareti! İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kritik temaslar için Pakistan’da!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Saldırıların ardından ilk yurt dışı ziyareti! İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kritik temaslar için Pakistan’da!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslamabad Mutabakat Muhtırası’nın imzalanmasının ardından sürdürülen diplomatik temaslar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere Pakistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslamabad Mutabakat Muhtırası’nın imzalanmasının ardından sürdürülen diplomatik temaslar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere Pakistan’a geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarının ardından çıktığı ilk yurt dışı ziyaret için Pakistan’a geldi. Pezeşkiyan, İran’dan kalkan ve adını ABD ve İsrail’in Minab’daki okul saldırısında hayatını kaybeden 168 çocuktan alan "Minab 168" uçağıyla İslamabad’a iniş yaparken; İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de temaslarda bulunduğu Umman’dan kalkan uçakla başkente geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İslamabad’da top atışları ve savaş uçaklarının eşlik ettiği resmi törenle karşılandı.

Pezeşkiyan’ı Zardari ve Şerif karşıladı

İran Cumhurbaşkanını, Pakistanlı mevkidaşı Asif Ali Zardari ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, İran’ın Pakistan Büyükelçisi Reza Amiri Moghadam ve Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilaval Butto Zerdari karşıladı. İran Dışişleri Bakanı Arakçi de karşılama töreninde hazır bulundu.

"Ziyaret bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması açısından önemli bir fırsat sunacak"

Pezeşkiyan, İslamabad ziyareti kapsamında Başbakan Şahbaz Şerif ile görüşmeler gerçekleştirecek. İran Cumhurbaşkanı’nın ayrıca Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ziyaret sırasında taraflar ikili ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirecek ve ticaret, enerji, sınır güvenliği, halklar arası ilişkiler ve bölgesel bağlantısallık dahil çeşitli alanlarda iş birliğini daha da derinleştirecek yeni fırsatları değerlendirecek" denildi. Açıklamada ayrıca, ziyaretin, İslamabad Mutabakat Muhtırası’nın imzalanmasının ardından devam eden diplomatik temaslar ile tarafları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması açısından önemli bir fırsat sunacağı belirtildi.

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