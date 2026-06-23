Mardin'de korkutan yangın
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde başlayan ve geniş bir alana yayılan anız yangınını kontrol altına almak için itfaiye ve kurtarma ekiplerinin yoğun müdahalesi sürüyor.
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde başlayan ve geniş bir alana yayılan anız yangınını kontrol altına almak için itfaiye ve kurtarma ekiplerinin yoğun müdahalesi sürüyor.
Kırsal Damlalı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerlerine yaklaşan yangını söndürme çalışmasına itfaiye ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da destek veriyor.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Olay yerinden görüntüler...
Olay yerinden görüntüler...
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