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Mardin'de korkutan yangın

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mardin'de korkutan yangın

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde başlayan ve geniş bir alana yayılan anız yangınını kontrol altına almak için itfaiye ve kurtarma ekiplerinin yoğun müdahalesi sürüyor.

#1
Foto - Mardin'de korkutan yangın

Kırsal Damlalı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

#2
Foto - Mardin'de korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.

#3
Foto - Mardin'de korkutan yangın

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Mardin'de korkutan yangın

Yerleşim yerlerine yaklaşan yangını söndürme çalışmasına itfaiye ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da destek veriyor.

#5
Foto - Mardin'de korkutan yangın

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

#6
Foto - Mardin'de korkutan yangın

Olay yerinden görüntüler...

#7
Foto - Mardin'de korkutan yangın

Olay yerinden görüntüler...

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