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Van'da dev uyuşturucu operasyonu!

Van'da bir ev ve araçta 331 kg eroin ele geçirildi. Olayda 6 şüpheli gözaltına alındı.

03 Ekim 2019 Perşembe 08:49
Van'da dev uyuşturucu operasyonu!

Van'ın Edremit ilçesinde bir ev ve araçta 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 08:49
  1. Van
  2. Edremit
  3. uyuşturucu operasyonu

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