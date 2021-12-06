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Gündem Van'da deprem
Gündem

Van'da deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 09:19:00 -
Van'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.46'da Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,62 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, merkez Tuşba ilçesinde yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

AFAD, jandarma ve 112 ekiplerinin bölgede araştırmalarını sürdürdüğünü dile getiren Bilmez, "Şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil" dedi.

Bakan Soylu, depremin ardından olumsuz durum bilgisinin gelmediğini duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Van'da saat 00.46'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Ekiplerin saha taramasının devam ettiğini belirten Soylu, geçmiş olsun dileklerini de iletti.

 

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