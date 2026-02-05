İstanbullular dikkat! E-5’in en yoğun noktası 20 gün kapalı

  • İSTANBUL
Olası depremlere karşı yürütülen köprü güçlendirme çalışmaları kapsamında Anadolu Yakası’ndaki Göztepe Köprüsü’nde yeni bir aşamaya geçilirken, D-100 Karayolu’nda 20 gün sürecek şerit daraltması uygulanacak.

İstanbul'da olası bir depremden etkilenme riski ile karşı karşıya olan köprülerde güçlendirme çalışmaları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Anadolu Yakası'ndaki Göztepe Köprüsü'nde güçlendirme çalışması başlattı.

KÖPRÜ ÜSTÜ DERZLERİ DEĞİŞECEK

D-100 Karayolu üzerinde yer alan köprünün temelleri ve kirişlerinde güçlendirme çalışması tamamlandı.

İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan birinde yer alan köprü üzerinde şimdi genleşme derzlerinin değiştirilmesi aşamasına geçildi.

Çalışmalar kapsamında bugünden itibaren D-100 Karayolu'nun Üsküdar-Göztepe yönünde iki şerit daraltılacak. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu çalışmaların 20 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

