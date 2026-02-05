  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Türkiye
8
Yeniakit Publisher
Tesadüfen fark edildi! Çalışmalar durduruldu polise haber verildi
DHA Giriş Tarihi:

Tesadüfen fark edildi! Çalışmalar durduruldu polise haber verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ekipleri tarafından yürütülen altyapı çalışmasında, insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

#1
Foto - Tesadüfen fark edildi! Çalışmalar durduruldu polise haber verildi

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 76 Sokak’ta ASAT ekipleri tarafından yürütülen kazı çalışması sırasında yoldan geçen bir kişi, toprak arasında kemik parçaları fark etti.

#2
Foto - Tesadüfen fark edildi! Çalışmalar durduruldu polise haber verildi

Bu kişinin durumu kazı yapan ekiplere bildirmesi üzerine çalışmalar durduruldu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

#3
Foto - Tesadüfen fark edildi! Çalışmalar durduruldu polise haber verildi

Olay yeri inceleme ekibi, kazı alanında yaptıkları ilk çalışmada, insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarını toplayarak delil poşetlerine koydu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri de bölgeye gelerek inceleme yaptı.

#4
Foto - Tesadüfen fark edildi! Çalışmalar durduruldu polise haber verildi

İl Müdürlüğü görevlileri, kemiklerin tarihi bir kalıntı olma ihtimaline karşı kazı alanındaki toprakta detaylı çalışma gerçekleştirdi.

#5
Foto - Tesadüfen fark edildi! Çalışmalar durduruldu polise haber verildi

Toplanan kemiklerin, incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

#6
Foto - Tesadüfen fark edildi! Çalışmalar durduruldu polise haber verildi

Bölgede oturan Veysi Babacan, “ASAT ekipleri kepçeyle kazarken, yoldan geçen bir vatandaşın dikkatini kemikler çekiyor ve durumu haber veriyor. Emniyet güçlerine haber verdik ve gelip baktılar. Kemikleri topladılar. İnsan kemiğinden şüpheleniyorlar. İnsan kemiğine benziyor" diye konuştu.

#7
Foto - Tesadüfen fark edildi! Çalışmalar durduruldu polise haber verildi

Kazı çalışmasını yapan kepçe operatörü Adem Öztürk, “Kemikler çıkınca çalışmayı bıraktık. Bayağı kemik vardı. Kemikleri görünce polisi aradık. Polisler gelip inceleme yapıyor" dedi.

