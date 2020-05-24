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Aktüel

Van'da balık ölümlerinin yaşandığı çayda inceleme yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 09:49:36 -
Van'da balık ölümlerinin yaşandığı çayda inceleme yapıldı

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'nda toplu balık ölümlerinin yaşanması üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Balaklı Mahallesi yakınlarındaki çayda çok sayıda balığın telef olduğunu gören vatandaşlar, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı, sudan ve balıklardan numune aldı.

Yapılan inceleme sonucunda, su kriterlerinin balıklar için uygun olduğu ve suda kimyasal atık bulunmadığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, yaptığı yazılı açıklamada, incelemede balıkların doğal nedenlerle öldüğünün tespit edildiğini kaydetti.

Görentaş, suda görülen az miktardaki köpüğün kimyasal olmadığını belirterek, "Bunun balıkların stresten dolayı vücutlarında salgıladıkları mukus sıvısı olduğu belirlendi." bilgisini verdi.


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