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Van'da aracın akaryakıt deposundan uyuşturucu çıktı

Jandarma ekiplerinin şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu araçta yapılan aramada, akaryakıt deposuna gizlenen 92 gram metamfetamin ele geçirildi.

25 Ağustos 2019 Pazar 14:40
Van'da aracın akaryakıt deposundan uyuşturucu çıktı

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Bitlis yolundaki denetimlerde, şüphe üzerine sürücü durduruldu. Aracında narkotik köpek 'Barut' ile yapılan aramada, akaryakıt deposuna gizlenen 92 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü ise gözaltına alındı. 

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:40
  1. Van
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  5. akaryakıt deposu

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