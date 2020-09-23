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Aktüel Van'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan "silahla yaralama" şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Van'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan "silahla yaralama" şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:46:56 -
Van'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan "silahla yaralama" şüphelisi tutuklandı

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde "ateşli silahla yaralama" olayını gerçekleştirdiği gerekçesiyle aranan ve farklı suçlardan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 31 Temmuz'da Bostaniçi Mahallesi'nde yaşanan "ateşli silahla yaralama" olayının şüphelisi olan firari N.T'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu N.T'nin Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Doğu Caddesi'nde yakalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltına alınan şüphelinin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, konutta geceleyin silahla yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, N.T'nin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

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