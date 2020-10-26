  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van'da 61 kilo 47 gram eroin ele geçirildi
Aktüel

Van'da 61 kilo 47 gram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:50:28 -
Van'da 61 kilo 47 gram eroin ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde evde yapılan aramada 61 kilo 47 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Savaşköy Mahallesi Yukarı Durak mezrasında bir eve operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Barut"un da kullanıldığı aramada evin odunluğundaki tezek ve odunların altına kazılan çukura gizlenmiş 117 pakette 61 kilo 47 gram eroin ele geçirildi.

Evde de tabanca bulan ekipler, iki kişiyi gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son Fransız rehineyi karşılamaya giden Macron'a soğuk duş
Dünya

Son Fransız rehineyi karşılamaya giden Macron'a soğuk duş

İslam düşmanı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2016 yılında kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde özgürlüğüne kavuşan rehineyi karşıladı ancak büyü..
Erdoğan'dan müjde üstüne müjde! Tek tek açıkladı
Siyaset

Erdoğan'dan müjde üstüne müjde! Tek tek açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresinin ardından düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu...
Karadeniz'deki doğal gazın değeri belli oldu
Ekonomi

Karadeniz'deki doğal gazın değeri belli oldu

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin 80 milyar dolar değerinde olduğunu belirterek, "Bu bizi h..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay