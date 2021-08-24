Van'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Van İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı koordinesinde ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; ilimiz İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi’nde tespit edilen bir ikamette yapılan aramada; 43 düzensiz göçmen yakalanmış, olayla ilgili bir şahsa 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan işlem yapılmış olup, şüpheli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır." denildi.