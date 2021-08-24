Van'da 43 düzensiz göçmen yakalandı
Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi’nde bir evde yapılan armada 43 düzensiz göçmen yakalanırken, bir organizatör tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Van İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı koordinesinde ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; ilimiz İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi’nde tespit edilen bir ikamette yapılan aramada; 43 düzensiz göçmen yakalanmış, olayla ilgili bir şahsa 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan işlem yapılmış olup, şüpheli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır." denildi.