  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Van'da 4 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 18:21:50 -
Van'da 4 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde 4 mahallenin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Ortanca Mahallesi'nde ikamet eden Eralan ailesinden 4, Eraygen ailesinden de 2 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ortanca Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen taziye kuran vatandaşlar ve buna izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, Muhtar Mehmet Nuri Yönten görevi ihmalden İpekyolu Kaymakamlığınca görevden alınmıştır. Ayrıca, kurulan taziyeye katılarak koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşlarla temasta bulunan çok sayıda vatandaşın olduğu değerlendirilen Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri de İpekyolu İlçesi Hıfzıssıhha Kurulunca karantinaya alınmıştır."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı