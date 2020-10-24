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Aktüel Van'da 22 yabancı uyruklu yakalandı
Aktüel

Van'da 22 yabancı uyruklu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 10:58:36 -
Van'da 22 yabancı uyruklu yakalandı

VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 22 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi görevlileri, düzensiz göçmen ve kaçakçılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Parkı yakınında bir tekne içerisinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 22 yabancı uyruklu yakalandı.

Gözaltına alınan tekne sahibi F.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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