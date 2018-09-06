Van'da 11 kilo 255 gram eroin ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kömürcüler Sitesi yakınlarında oluşturulan arama noktasında bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.

Aramada, aracın bagajındaki çuvalda 22 paket halinde 11 kilo 255 gram eroin ile bir kilo 230 gram afyon sakızı bulundu.

Gözaltına alınan sürücü F.S. çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla tutuklandı.