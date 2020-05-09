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Aktüel

Van'da 101 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:03:57 -
Van'da 101 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 101 kilo 600 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele görevlileri, Serhat Mahallesi'nde R.H'ye ait eve operasyon düzenledi.

Aramada, 4 poşette 199 paket halinde 101 kilo 600 gram eroin bulundu.

Ekipler, ev sahibi R.H. ile V.Ş. ve N.Ş'yi gözaltına aldı.

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