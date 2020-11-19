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Aktüel Van'da 10 kilogram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Aktüel

Van'da 10 kilogram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:11:41 -
Van'da 10 kilogram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde 10 kilogram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Böğrüpek Mahallesi'nde belirledikleri adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli H.D'ye ait evde yaptıkları aramada 12 paket halinde 10 kilogram sentetik uyuşturucu hap buldu.

Şüpheli H.D. gözaltına alındı.

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