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Spor Van’a hayırlı olsun!
Spor

Van’a hayırlı olsun!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Van’lı gençleri sevindirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 17:16:00 -
Van’a hayırlı olsun!

YENİ AKİT  ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Van’lı gençleri sevindirdi. Kasapoğlu paylaşımında, “@TCSanayi Bakanlığımız ile ülkemizin en önemli genç istihdam seferberliklerinden birini gerçekleştiriyoruz. Çalışan ve Üreten Gençler Programımızın meyveleri olma özelliği taşıyan, 3.400 kişiyi istihdam edecek 8 adet fabrikamız Van’a, Van’ın gençlerine hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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