Van’a hayırlı olsun!
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Van’lı gençleri sevindirdi.
YENİ AKİT ANKARA
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Van’lı gençleri sevindirdi. Kasapoğlu paylaşımında, “@TCSanayi Bakanlığımız ile ülkemizin en önemli genç istihdam seferberliklerinden birini gerçekleştiriyoruz. Çalışan ve Üreten Gençler Programımızın meyveleri olma özelliği taşıyan, 3.400 kişiyi istihdam edecek 8 adet fabrikamız Van’a, Van’ın gençlerine hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.