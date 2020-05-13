an Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eski karayolları kavşağı ile otogar kavşağını birleştirilerek üstgeçit yapılacağını söyledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez karayolları kavşağı, Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Çatak tüneliyle ilgili açıklamalarda bulunarak müjdeli haberi verdi. Online canlı yayında gazetecilerin sorularını cevaplayan Vali Bilmez, Çatak, Bahçesaray tüneli başta olmak üzere şehir merkezinde yapılması planlanan üst ve alt geçitlerle ilgili soruları cevapladı.

“Çatak tüneli ihale aşamasında”

Kentte tünel, üstgeçit ve kavşak düzenlemeleri ile ilgili proje ve ihale çalışmaların sürdüğünü kaydeden Vali Bilmez, “Bahçesaray ilçemizden sonra Çatak ilçemizde de çığ yaşandı. O çığ alanına araç veya insanlarımız denk gelseydi Bahçesaray yolunda yaşanan çığdan daha hasarlı olabilirdi. Çığ döneminde Karayolları Genel Müdürü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Çatak tünelinin projesi Kanispi Şelalesi’nin olduğu tarafta yapıldı. Genel müdürlüğün onayından geçti. Bu yıl ihale aşamasına kadarda getirildi. Çatak tüneliyle ilgili ciddi bir mesafe alındı” dedi.

“Van’a 2 üst geçit bir tünel yapılacak”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez kentte yapılması planlanan altyapı, üst yapı, kavşaklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Bilmez, “Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’nün eski binasının olduğu ve yeni Van Emniyet Müdürlüğü binasının yapıldığı yerle Özalp yol ayrımı Otogar Kavşağını bir birine bağlı tek kavşak olarak planlandı. Bat-çık olmayacak. Üst geçit olacak şekilde projesi yapıldı. Bakanlık tarafından onaylandı. Oda ödenek ve ihale aşamasında. Onu da güçlü bir müteahhitte vererek çalışması başlayacak” dedi.

OSB ve YYÜ’nün girişlerinin birleştirileceğini ifade eden Vali Bilmez, “OSB kavşağında bir üst kavşak yapılarak üniversiteye doğru dönecek. İkinci kavşak ise Yüzüncü Yıl Üniversite Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nden sonra Erciş yolundan hastaneye giriş olacak. Kavşak düzenlemelerinin projesi de yapıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli’de bu konuda emek sarf ediyor. Böylece hastane üniversite girişini ayırarak hem yoğunluğu azaltmış olacağız, hem de şehirlerarası yolda birbirine yakın kavşaklar ile yol güvenliğinin olumsuz etkilenmemesinin önüne geçilecek” diye konuştu.

“İtirazlardan dolayı süreç uzuyor”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez geçtiğimiz yıl alınan kararla Nisan ayında yapılması planlanan çevre yoluyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak yapılan yeni itirazlardan dolayı sürecin uzadığını söyledi. Çevre yolunun bu yılda imar ve 18. madde uygulamasıyla zaman geçirecek gibi göründüğünün altını çizen Vali Bilmez, “Birinci etabın imarı yapıldı. İmar’da bir problem yok ama 18. madde uygulaması üç etapta yapılıyor. Bunların birinci bölümü tamamen geldi ve itirazlar yapıldı. Bu itirazlar Bakanlığa gönderildi. Bakanlık yeniden değerlendirdi, karara bağladı ve bir kısım itirazları kabul ettiği için yeni bir askı süreci başladı. İtirazlar yeniden karara bağlandı ve birinci etapta sorun kalmadı. İkinci etap ise 18. madde uygulamaları ilana çıktı. Bin 234 kişi itiraz etti. Bu itirazlar şuan Bakanlıkta. Öğrendiğimiz kadarıyla bu itirazların bir kısmının kabul edileceği ve bu itiraz kabul edilirse tekrar bir ay askıda kalacak. Tekrar itirazlar olacak. Ne kadar hızlı yürürse en az 2 ay 3 aylık bir zaman alacak. Bölgede arazisi olan insanlar emsal artışa rağmen bu itirazlar bitmedi. Ciddi anlamda itirazlar devam ediyor. Bizim beklentimiz Bakanlığın bütün itirazları ret etmesi. Ret etmeyle süreç kesinleşir ve 2011 yılında ihalesi yapılmış bir bölüm var. İkinci etapta en çok tartışılan, en çok sıkıntı oluşturan bölge. Orada müteahhidin yaklaşık 50 milyona yakın bir ödeneği var. Müteahhit işe başlayacaktı ama bu süreç bitmediği için karayollarına ve dolayısıyla yer teslimi bir türlü yapılamıyor. Bu konuyla ilgili sıkıntılar var. Yapılan itirazların sayıları fazla olduğu için süreçte bu şekilde uzuyor. Çevre yolu için kimseden ses çıkmıyor, vatandaş bir birini kırmamak için bu yol tamamlansın demiyor” dedi.

“Güzeldere tünelinde sıkıntı yok, Kuzgunkıran içinde ikinci tüp proje ihalesi yapıldı”

Vali Bilmez, “Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunun 32 virajda problem ve sıkıntı yok. İş devam ediyor. Mevsim dolayısıyla orada kaç kişi çalışıyor veya çalışmalar başladı mı bununla ilgili bilgimiz yok. Karayollarından aldığımı bilgiye göre sıkıntı yok çalışmalar devam ediyor. İş yüklenici ve çalışanı farklı taşeron firma işi sürdürüyor. Kendileri de çalışmalarla ilgili sıkıntıların olmadığını söylediler. Kuzgunkıran için de ikinci tüp proje ihalesi yapıldı. Bunun bitmesini bekliyoruz. Ciddi anlamda kentimizin o tünele ihtiyacı var” şeklinde konuştu.