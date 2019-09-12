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Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli’den Çaldıran Belediye Başkanı Ensari’ye iade-i ziyaret

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:17
Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli’den Çaldıran Belediye Başkanı Ensari’ye iade-i ziyaret

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, beraberindekilerle Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’yi ziyaret etti.


Rektör Şevli, beraberindeki Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Gökhan Oto, Çaldıran Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hakkı Duru ile birlikte Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’ye iade-i ziyarette bulundu. Rektör Şevli, Başkan Ensari ile bir süre sohbet ettikten sonra Çaldıran Meslek Yüksekokulunun faaliyet göstereceği binayı gezdi. Konu hakkında açıklama yapan Rektör Şevli, “Amacımız Çaldıran’da açılacak olan yüksekokulun ilçe ekonomisine katma değer sunmasıyla birlikte ilçenin çehresini değiştirmesidir. Çaldıran’da açılacak olan yüksekokulumuzun yerini görerek önümüzdeki yıl için öğrenci almaktır. Yüksekokul için tahsis edilen yapının tamamlanması durumunda 2020 klavuzunda yer alacak. Ancak yapının tamamlanmaması durumunda 2021 yılındaki klavuzda yer almasını planlıyoruz. Beklediğimiz süreçte yapının hazır hale gelmemesi durumunda yüksekokulumuzda okuyacak olan öğrencilerimizi Van’da başlatabiliriz. Çaldıran Meslek Yüksek Okulu’muzda açılacak olan bölümleri tekrar gözden geçirmeyi düşünüyoruz. Buraya özellikli bazı bölümler açarak ilçenin gelecekte ekonomisine katma değer sağlamasını hedefliyoruz. Bakanlık, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimizle görüşerek meslek yüksekokulunun hangi stratejik planlarda açılması daha faydalı olacaktır, bunun değerlendirmesini yapmamız lazım. Burada bulunan liselerimizin devamı niteliğinde olmasını istiyoruz. Öğrenci dört yıl liseyi okuduktan sonra iki yılda devam edebileceği bir program olsun ki burada en azında liseyi de tercih edebilsin. Her yerde açılan rutin programı burada açmak istemiyoruz. Seracılık, jeotermal gibi alanlarda bölümler açarak ilçemizin gelişimine daha iyi katkı sunmayı düşünüyoruz” dedi.


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin ilçeyi ziyaretlerinden duydukları memnuniyetlerini ifade eden Başkan Ensari ise, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin ilçemize kadar gelerek bizleri ziyaret etmeleri ziyadesiyle mutlu etti. İlçemizde meslek yüksekokulumuzun açılacağı binayı ziyaret ettik. Burada açılacak yüksekokul bölümlerinin ilçemizin gelişimine, ekonomisine katma değer sunması konularını paylaştık. Çaldıran Belediyesi olarak ilçemize bir an önce meslek yüksekokulunun açılması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Amacımız burada okuyacak olan öğrencilerimizin okul sonrası iş bulabilme ya da tercih edilecek olan bölümlerin kurulmasıdır. İlçemizde doğalgaz, seracılık ve tekstil alanlarının yapılacağı alanlardır. Bu bağlamda bölümlerin kurulması ilçemizin gelişimine büyük katkı sunacaktır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin ilçemizi ziyaret etmeleri,ilçemizin geleceği konusunda bizler için büyük önem arz etmektedir” dedi.


Rektör Şevli, beraberindekilerle birlikte jeotermal ile ısınan domates serasını ziyaret ederek sera yetkililerinden bilgiler aldı. Burada açılan seranın ilin ve ilçe için önem arz ettiğini belirten Rektör Şevli, “Türkiye’nin en soğuk ilçelerinden olan Çaldıran’da hava sıcaklığının kışın eksi 46 dereceleri bulduğu jeotermal su ile ısıtılmasıyla üretim yapılması takdire şayandır. Bu soğuk yerde yüreği sıcak olan girişimcilerimiz tesisler kurarak büyük başarı sergilemişlerdir. Bu tarımsal alan da çok önemli girişimcilik örneğidir. Çaldıran ovası topraklarıyla bakir alanlardır. İlçemizde açılacak olan meslek yüksekokulumuzda bir bölümü seracılık bölümü olarak planlıyoruz. Bu seramızda öğrencilerimizin staj yapabileceği alan da mevcuttur. Nitelikli personelin elde edilmesi ile birlikte burada yeni yatırımların da önü açılmış olacaktır. Daha profesyonel şekilde, daha bilimsel yöntemlerle büyük katkı sunulacağını düşünüyorum” dedi.


Üretilen domateslerin ikramının ardından Rektör Şevli ve beraberindekiler buradan ayrıldılar.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:17
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