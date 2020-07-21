Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi taban puanları 4 yıllık 2 yıllık başarı sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2 yıllık ile 4 yıllık bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları merak ediliyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 17 Fakülte, 5 Enstitü, 4 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 43 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Van Gölü kenarında kurulmuş, şehir merkezine 15 km mesafede olan bir eğitim kurumu olarak Merkez Zeve Kampüsü ile Gevaş, Özalp ve Erciş ilçelerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) taban puanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık taban puanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 4 yıllık taban puanları

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2 yıllık taban puanları

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