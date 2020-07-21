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Eğitim

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi taban puanları 4 yıllık 2 yıllık başarı sıralaması

2020 Üniversite sınavları sonrası öğrenciler tercihler için araştırmalar yapmaya başladılar. ÖSYM tarafından YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih ve yerleştirme başvuruları başlayacak. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2 yıllık taban puanları ve başarı sıralaması 2020 ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 4 yıllık taban puanları ve başarı sıralaması, üniversite tercihini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden yana kullanacak adaylar tarafından merak edilmekte. İşte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması 2020. İşte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2 yıllık taban puanları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2 yıllık bölümleri ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2 yıllık başarı sıralaması, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 4 yıllık taban puanları ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 4 yıllık bölümleri.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 12:02:00 - 2020-07-21 12:03:24
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi taban puanları 4 yıllık 2 yıllık başarı sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2 yıllık ile 4 yıllık bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları merak ediliyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 17 Fakülte, 5 Enstitü, 4 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 43 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Van Gölü kenarında kurulmuş, şehir merkezine 15 km mesafede olan bir eğitim kurumu olarak Merkez Zeve Kampüsü ile Gevaş, Özalp ve Erciş ilçelerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) taban puanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık taban puanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 4 yıllık taban puanları

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2 yıllık taban puanları

Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralamaları konjenlarları
Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralamaları konjenlarları

Eğitim

Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralamaları konjenlarları

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık

Eğitim

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık

Sınıf öğretmenliği devlet üniversiteleri Sınıf öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması
Sınıf öğretmenliği devlet üniversiteleri Sınıf öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Eğitim

Sınıf öğretmenliği devlet üniversiteleri Sınıf öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Dicle Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanları 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanı 2020
Dicle Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanları 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanı 2020

Eğitim

Dicle Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanları 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanı 2020

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