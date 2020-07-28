Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Besyo taban puanları 2020

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Yetenek Sınavı Kılavuzu 2020 açıklandı. Açıklanan bilgilere göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu başvuruları 04-09 Ağustos 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu başvuru şartları nelerdir?

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvuru yapacak adayların 2020 TYT'de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. Sıralamaya giremeyen aday Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programıyetenek sınavına başvuru yapamaz.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına 2019 TYT dönüştürülmüş puanı ile başvuru yapacak adayların dönüştürülmüş puanlarının 2020-TYT nihai sınav puanı ile en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. Antrenörlük Eğitimi Programına başvuracak adayların 2020-TYT puanının en az 180 puan, 2019 TYT dönüştürülmüş puanının (2020-TYT nihai sınav puanı) en az 200 puanveya üzeri olması gerekir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Besyo başvuru tarihi ne zaman?

04-09 Ağustos 2020 tarihleri arasında www.yyu.edu.trweb sayfası üzerinden onlineön kayıt yapınız. Kayıt evraklarının aslı veya onaylı nüshalarını “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü 65080 Zeve Kampüsü Tuşba / Van” adresine 14 Ağustos 2020mesai saatinin bitimine kadar şahsen imza karşılığında elden teslim ediniz veya posta/kargo yolu ile gönderiniz.(Online kayıt yapmayan veya belirtilen tarihte sınav evrakları ulaşmayan aday kayıt yapmamış kabul edilir). Kayıt dosyasının belirtilen adrese vaktinde ulaşmaması durumunda sorumluluk ilgili adaya aittir.

24-28Ağustos 2020 tarihleri arasında sınava giriniz. (Aday ilan edilecek tarih ve saatte sınavın yapılacağı Van Y.Y.Ü Atletizm Pistindekayıt masasında yetenek sınavına giriş için göğüs numarasını alıp sınava girecektir).

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kontenjanları