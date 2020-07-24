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Aktüel

Van ve Hakkari sınır hatlarında uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-24 12:08:53 -
Van ve Hakkari sınır hatlarında uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Van ve Hakkari hudut hatlarında uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kaçakçılara göz açtırmayan hudut kartallarının, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Van ve Hakkari hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde, 6 bin 110 paket sigara, 160 pakette 82 kilo 992 gram eroin, 91 pakette 80 kilo 540 gram esrar, 2 kilo 28 gram afyon sakızı ile 119 tabanca üst kapak takımı ve 5 tabanca kabzası ele geçirildiği kaydedildi.



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