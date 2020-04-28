Van ve Bitlis'ten, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek

VAN (AA) - Van ve Bitlis'te sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimler tarafından hedef alınan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Van Barosuna kayıtlı avukatlar ile stajyer avukatlar, yaptıkları yazılı açıklamada, Erbaş'ın İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları hakkında yaptığı konuşmaya karşı bir STK tarafından suç duyurusunda bulunulmasını, Ankara ve Van Barolarının açıklamalarını reddettiklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanının, kanunun kendisine yüklediği görevi ifa ederek, İslam dininin emir ve yasakları doğrultusunda toplumu aydınlattığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi hükümleri ile yasallık kılıfına büründürülüp, meşruiyet zemini oluşturulmaya çalışılan, 'farklı cinsel kimliklere saygı', 'cinsel yönelim ve cinsel kimlik temelli ayrımcılık' kılıfıyla, özendirilen cinsel sapkınlığın karşısındayız. Bilinmelidir ki inanç dünyamızın sınırlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları değil, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü olan hükümleri çizer. Allah'ın lanetlediği sapkın eşcinselliğe insan hakları kılıfı altında destek verenler, bugün aleyhlerine olan hiçbir fikre hoşgörü göstermemektedirler. Farklı inanç ve düşünceden üyeleri bulunan baronun sadece belli bir kesimin fikrini meslek odasına yansıtması başta Van Barosu avukatlarını hiçe saymaktır."

- Bitlis

Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Başkanı Cengiz Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Erbaş'ın, ramazan ayının ilk cuma hutbesindeki söylemleri üzerine bazı kesimlerce linç edilmek istendiğini belirtti.

Erbaş'ın söylediklerinin Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini ve tamamına katıldıklarını, gönülden desteklediklerini aktaran Şahin, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlığın ahlaki değerleriyle oynamak ve alay etmek isteyen bazı değer yoksunları, bu kez de İslam'a saldırmaya ve İslam dinini karalamaya çalışıyor. Allah'ın emirleri doğrultusunda ve Kur'an ayetleriyle doğrudan insanlara gerçekleri ifade etmeye çalışan Erbaş, tüm dünyaya ve eşcinselliği savunan LGBT güruhuna karşı malumun ilanını ortaya koymuştur. Diyanet İşleri Başkanımız yalnız değildir."