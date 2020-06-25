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Van Valisi Bilmez son durumu Yeniakit.com.tr'ye anlattı: Tüm yerleşim yerlerine ulaştık

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Ulaşamadığımız yerleşim bölgesi kalmadı. Bir köyde yalnızca bir evde kısmen yıkılma var." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 15:36:00 - 2020-06-25 15:47:32
Van Valisi Bilmez son durumu Yeniakit.com.tr'ye anlattı: Tüm yerleşim yerlerine ulaştık

 Taha Emre Özdemir   yeniakit.com.tr 

Van'da Özalp merkezli depremin şiddeti 5.4 olarak açıklandı. 13:03'deki depreme ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Bütün yerleşim merkezlerimize ulaştık. Yalnızca bir köydeki bir evde kısmen yıkılma var." dedi.

 

Mehmet Emin Yılmaz açıklamasına şöyle devam etti:

"Helikopterle bölgeleri taramaya başladım. Şu an ilk ulaşan bilgilere göre herhangi bir can kaybımız ve yaralımız yok. Hasar gören bazı evler var. Sadece bir köydeki bir evin kısmen yıkıldığını öğrendik. En ciddi hasar o evde. Diğer köylerden de hasarlı evlerimizin olduğuna dair bilgiler var ama ciddi boyutta değil. Bütün yerleşim yerlerimize ulaştık. Hasar tespit için ekiplerimiz bölgeye gönderildi. AFAD ve Kızılay ekipleri de bölgede çalışmalarına başladı."

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