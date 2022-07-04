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Gündem Van valiliği olayın aslını açıkladı
Gündem

Van valiliği olayın aslını açıkladı

Van valiliğinden sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı minibüsle ilgili açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 01:46:00 -
Van valiliği olayın aslını açıkladı

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

03.07. 2022 saat 16.00 sıralarında Saray İlçesi Koçbaşı-Turan Mahalleleri istikametinden Karahisar Mahallesine seyir halindeki şüpheli araç, 'dur' ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü aracın durdurulabilmesi amacıyla, aracın lastiklerine ateş açılmıştır. Lastikler patlatılmak suretiyle araç durdurulmuştur. Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen olayda seken kurşunlardan bir göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olaydan sonra kaçan Göçmen kaçakçısı ve aracın şöförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir.

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