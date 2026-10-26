Van TSO seçiminde Mavi Liste 10 komiteyi kazandı

Van TSO seçimlerinin ardından Ortak Akıl ve Mavi Liste ekibi, iş dünyasının katıldığı programda bir araya geldi. Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Van TSO) 24 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen organ seçimlerinde 19 meslek komitesinin 10’unu kazanan Necdet Takva öncülüğündeki Ortak Akıl ve Mavi Liste ekibi, seçim başarısını düzenlenen programla kutladı. Bir düğün salonunda düzenlenen programa iş insanları, sanayiciler, tüccarlar, meslek komitesi temsilcileri, Mavi Liste üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Kutlama programında büyük coşku yaşanırken, katılımcılar müzik eşliğinde halaylar çekerek seçim başarısını kutladı. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, salondaki katılımcılarla tek tek ilgilenerek tebrikleri kabul etti. Programda katılımcılara hitap eden Takva, yaklaşık dört ay süren seçim çalışmalarını, bu süreçte karşılaştıkları zorlukları ve yeni döneme ilişkin hedeflerini değerlendirdi.

“Amaç şehrimize hizmet etmek”

Seçim çalışmalarına yaklaşık dört ay önce başladıklarını belirten Takva, 19 meslek grubunun temsilcileriyle yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Takva, "Yaklaşık dört ay önce, 19 meslek grubumuzun temsilcileri ve her meslek grubundaki 14 komite üyemizle birlikte 2026 yılı oda organ seçimleri için yola çıktık. Amacımız, yoğun bir çalışma temposuyla şehrimize hizmet etmek ve Van’ın dünyanın en önemli kentlerinden biri olduğu gerçeğini bütün dünyaya göstermekti. Aynı zamanda komşularımızla ticari ilişkilerimizi geliştirmek, karşılıklı iş birliğini artırmak ve bu ilişkilerden her iki tarafın da fayda sağlamasını temin etmek istedik" ifadelerini kullandı.

Van’ın ekonomik potansiyelini harekete geçirmek istediklerini dile getiren Takva, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın kendine özgü şartları ve sınırlı bütçe imkanlarıyla şehrimizde istihdam oluşturmak, yatırımları artırmak ve ekonomik kalkınmaya katkı sunmak için mücadele ediyoruz. Bu düşüncelerle odamıza kayıtlı kadınlarımız, gençlerimiz, iş insanlarımız, sanayicilerimiz ve tüccarlarımızla güç birliği yaparak yola çıktık."

"Seçim sürecinde dezenformasyonla karşılaştık"

Dört aylık seçim sürecinde ciddi zorluklarla karşılaştıklarını ifade eden Takva, rekabetin zaman zaman meslek odası seçimlerinin sınırlarını aştığını savundu. Takva, "Ortak Akıl mottosuyla hareket eden Mavi Liste ekibimiz, kendisini farklı renklerle tanımlayan diğer gruplarla demokratik bir rekabete girdi. Ancak hepinizin gördüğü gibi dört aylık süreç boyunca yoğun baskılarla, dezenformasyonla ve bizi yok saymaya yönelik yaklaşımlarla karşı karşıya kaldık." dedi.

Van’da toplumsal ve siyasal kutuplaşmanın aşılması gerektiğini belirten Takva, kentin ortak değerlerde buluşmasının önemine dikkat çekti.

"‘Zor şehir’ algısını değiştirmeliyiz"

Konuşmasında Van’ın devlet ve iktidar nezdindeki algısına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulunan Takva, geçmişte önemli bir siyasetçiyle gerçekleştirdiği görüşmeyi ilk kez kamuoyuyla paylaştığını söyledi. Takva, "Maalesef bizim şehrimizde her şey çok uçlarda yaşanıyor. Ya siyahız ya beyazız. Ortada buluşmayı, uzlaşmayı ve ortaklaşmayı başarmakta zorlanıyoruz. Yıllar önce Türkiye’nin önemli siyasetçilerinden biriyle yaptığım görüşmede, bana Türkiye’de hem devlet hem de iktidar nezdinde zor olarak tanımlanan iki şehir bulunduğunu söylemişti. Bunlardan birinin Van olduğunu ifade etmişti" ifadelerini kullandı.

Bu algının Van’ın gelişimi açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini dile getiren Takva, şöyle devam etti:

"Bir şehrin hem devlet hem de iktidar nezdinde ‘zor şehir’ olarak tanımlanması, o şehrin başına gelebilecek en büyük felaketlerden biridir. Çünkü ne iktidarın enerjisinden yeterince faydalanabilirsiniz ne de devletin imkânlarını sağlıklı bir şekilde şehrinizin lehine dönüştürebilirsiniz. Biz Vanlılar bunu hak etmiyoruz. Şehrimizin üzerindeki bu algıyı mutlaka değiştirmeliyiz."

"Van TSO herkesin kendini özgürce ifade edebildiği bir kurum olmalı"

2014 yılında göreve geldiklerinde oda üyelerine önemli bir söz verdiklerini hatırlatan Takva, Van TSO’nun her kesime eşit mesafede duran bir kurum olması için çalıştıklarını söyledi. Takva, "İlk göreve geldiğimizde tüccarlarımıza ve sanayicilerimize bir söz verdim. Temsil ettiğimiz meslek odasının gri alan olacağını söyledim. Herkesin kendisini özgürce ifade edebildiği, siyah ya da beyaz olmak zorunda kalmadığı bir kurum oluşturmak istedik. Çünkü tüccar işini yaparken, sanayici üretirken insanların siyasi görüşlerine veya mensubiyetlerine bakmaz. Yapılan işin kalitesine ve sunulan hizmetin niteliğine bakar" şeklinde konuştu.

İş dünyasının karşı karşıya olduğu ekonomik sorumluluklara da değinen Takva, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yarın pazartesi. Burada bulunan birçok arkadaşımız sabah iş yerini açtığında çekini ödemenin, çalışanının maaşını karşılamanın, ürünlerinin sevkiyatını gerçekleştirmenin telaşını yaşayacak. Binlerce insanın geçiminden sorumlu olan iş insanlarımız var. Bu insanların işe, sermayeye, sürdürülebilirliğe ve yeni pazarlara ihtiyacı var. Bizim görevimiz onların önünü açmaktır."

"Türkiye’nin en başarılı ticaret ve sanayi odalarından biriyiz"

Van TSO’nun geçmiş dönemlerde gerçekleştirdiği çalışmalara da değinen Takva, odanın Türkiye genelinde önemli başarılara imza attığını savundu. Takva, "Hepinizin huzurunda samimiyetle söylüyorum. Biz Türkiye’nin en başarılı işlerini yapan ticaret ve sanayi odasıyız. Bunu söylemek kolay değil. Ancak ben bu ifadeyi belgelere, somut gerçeklere ve hayata geçirdiğimiz çalışmalara dayanarak kullanıyorum" dedi.

Ortak Akıl ve Mavi Liste ekibinin Van ile güçlü bir gönül bağı kurduğunu ifade eden Takva, amaçlarının makam elde etmek değil, şehre hizmet etmek olduğunu vurguladı. Takva, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ortak Akıl ve Mavi Liste bu şehirle bir gönül bağı kurmuştur. Bizim şehrimizle kurduğumuz bağ, makam ve menfaat ilişkisi değildir. Bir koltuğa oturup ertesi gün o makamı kişisel çıkarına dönüştürmek isteyen bir ekip değiliz. Hiçbir arkadaşım bu anlayışla hareket etmedi. Biz kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak bunları halkımızın refahına, zenginliğine ve ortak yararına dönüştürmek isteyen bir ekibiz."

Van TSO’nun bütün üyelerin kurumu olduğunu vurgulayan Takva, oda bünyesinde farklı siyasi görüşlerden, inançlardan ve toplumsal kesimlerden insanların bulunduğunu, bu çeşitliliğin kurumun en büyük zenginliği olduğunu söyledi.

"12 yıldır kendimizle mücadele ediyoruz"

Seçim sonrasında kendisini arayan bir dostunun sözlerinden etkilendiğini anlatan Takva, başarının yalnızca rakipleri geride bırakmakla ölçülemeyeceğini dile getirdi. Takva, "Dün akşam bir dostum beni aradı ve çok kıymetli bir söz söyledi. ‘Rakiplerine karşı başarılı olmak çok zor değildir. Asıl olan insanın kendisine karşı zafer kazanmasıdır.’ dedi. Ben ve arkadaşlarım 12 yıldır kendimizle mücadele ediyoruz. Bu şehirde insanların karşısına alnımız açık, başımız dik çıkabilmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dördüncü dönemin arifesinde aynı anlayışla hareket ettiklerini belirten Takva, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Caddesi’nde, Maraş Caddesi’nde veya Sıhke Caddesi’nde yürürken bir vatandaşımızın ya da oda üyemizin yakamıza yapışıp ‘Bize haksızlık yaptınız, işimizi engellediniz’ demesini istemedik. Bugün dördüncü dönemin arifesinde hâlâ bu şehrin sokaklarında başımız dik, alnımız açık dolaşabiliyoruz. Bu bizim için büyük bir onurdur. Bu başarı, şehrimizle kurduğumuz samimi ve sevgiye dayalı bağın sonucudur."

Van TSO yönetiminde gönüllülük esasıyla görev yaptıklarını belirten Takva, iş dünyasının karşı karşıya kaldığı risklerin farkında olduklarını söyledi. Kendisinin de ticaretle uğraştığını hatırlatan Takva, şu ifadeleri kullandı:

"Benim 30 çalışanım var. Organize Sanayi Bölgesi’nde tavukçuluk işi yapıyorum. Bunu her yerde gururla söylüyorum. Ancak burada binlerce insanı istihdam eden, çok büyük sermayeler yöneten ve ciddi ticari riskler üstlenen iş insanlarımız var. Birilerinin onların haklarını koruması, güven vermesi ve onların başlarını dik tutacak bir yaklaşım sergilemesi gerekiyor. Biz bu sorumluluk duygusuyla seçime girdik."

Türkiye genelindeki oda ve borsa seçimlerine de değinen Takva, Van’daki seçim rekabetinin yoğunluğuna dikkat çekti. "Türkiye’de 367 oda ve borsa var. Birçoğunda aday bile çıkmıyor. Ancak Van’da çok yoğun bir rekabet yaşanıyor. Bana neden bu mücadeleye girdiğimi soruyorlar. Çünkü ben şehrimi tanıyorum. Bir meslek odasının temsil yetkisinin başkaları üzerinde baskı aracına dönüştürülmesini istemiyorum" dedi.

"Üyelerimizin bilgileri ve belgeleri bizimle güvendedir"

Van TSO’nun bütün üyelerine eşit hizmet sunduğunu savunan Takva, seçim sürecinde kendilerine yönelik çeşitli eleştiriler yöneltilmesine rağmen kurumsal hizmetlerin engellendiğine ilişkin bir iddianın gündeme gelmediğini söyledi. Takva, "Bizi her yönüyle eleştirdiler. Ancak kimse ‘Odaya gittik, hizmet alamadık’ diyemedi. Kimse ‘Şirketimizi kurmamızı engellediler, belge vermediler, kapasite raporumuzu hazırlamadılar’ diyemedi. Çünkü biz odamızın kapısını herkese açık tuttuk. Üyelerimizin bilgilerini, belgelerini ve ticari haklarını korumayı temel sorumluluğumuz olarak gördük." ifadelerini kullandı.

Takva, "Bu kentin ticaretinin ve sanayisinin en güvenli limanı Ortak Akıl ve Mavi Liste ekibidir" sözleriyle kurumsal güven vurgusu yaptı.

"9 grubumuzun emeğini unutmayacağız"

Seçim sonuçlarını da değerlendiren Takva, 19 meslek komitesinin 10’unda başarı elde ettiklerini, diğer 9 komitede ise istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti. Seçimi kazanamayan meslek komitesi adaylarının da başarıda büyük pay sahibi olduğunu vurgulayan Takva, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Takva, "Dün bir seçim gerçekleştirdik. Ortak Akıl ve Mavi Liste olarak 19 meslek komitesinin 10’unu kazandık. Dokuz grubumuzda ise istediğimiz sonucu alamadık. Ancak ben o arkadaşlarımızı kaybetmiş olarak görmüyorum. Çünkü kazanan 10 komitemiz, diğer 9 komitedeki arkadaşlarımızın desteği ve omuzlarında yükselmiştir. Öncelikle onların hakkını teslim etmemiz gerekiyor" dedi.

Yeni dönemde bütün ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Takva, şunları söyledi:

"Bu gruplarımızda çok kıymetli iş insanları ve üreticiler var. Her birinin emeğine, çabasına ve fedakârlığına büyük saygı duyuyorum. Odamızın birçok kurulu bulunuyor. Arkadaşlarımızın bu kurullarda temsil edilmelerini sağlayacağız. Dört-beş ay önce başlattıkları mücadele asla sonuçsuz kalmayacak. Onlar bu sürecin ortakları olmaya devam edecekler."

"Ego yarışı yok"

Seçim sürecinde ekip arkadaşlarının büyük fedakârlıklar gösterdiğini belirten Takva, Mavi Liste’nin başarısının temelinde dayanışma kültürünün bulunduğunu söyledi. Takva, "Bizim grubumuzda bir ego yarışı yok. Çok kıymetli ailelerimiz, iş insanlarımız ve toplumda kanaat önderi olarak kabul edilen büyüklerimiz dört ay boyunca seçim ofisimizde kendi evlerindeymiş gibi çalıştılar. Kimi masaları temizledi, kimi çay ikram etti, kimi gelen misafirlerle ilgilendi. Kimse kendi toplumsal statüsünü ön plana çıkarmadı" ifadelerini kullandı.

Bu dayanışmanın Ortak Akıl ve Mavi Liste’nin temel anlayışını ortaya koyduğunu belirten Takva, "Herkes Van’ın ticaretinin ve sanayisinin doğru temsil edilmesi için elini taşın altına koydu. Bu fedakârlığın karşılığı paha biçilemez. Her birine ayrı ayrı minnettarım" dedi.

"Gençlerimizi omuzlarımızda taşıyacağız"

Yeni dönemde genç iş insanlarının daha fazla sorumluluk üstlenmesini istediklerini belirten Takva, geleceğin yönetim kadrolarının yetiştirilmesine önem vereceklerini söyledi. Takva, "Buradan baktığımda aranızda pırıl pırıl gençler görüyorum. Önümüzdeki dönemlerde inşallah onların arkasında yürüyeceğiz, onları omuzlarımızda taşıyacağız. Kentimizin geleceğini yalnızca siyah ve beyaz üzerinden değil, herkesin kendisini özgürce ifade edebildiği ortak bir zeminde inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Van’ın hem yerel hem de merkezi yönetimler nezdindeki algısını değiştirmek istediklerini belirten Takva, şehrin potansiyelini daha güçlü şekilde ortaya koyacak bir anlayışla hareket edeceklerini kaydetti.

Takva’dan Van basınına teşekkür

Konuşmasının son bölümünde basın mensuplarına da teşekkür eden Takva, seçim sürecinde Van basınının genel olarak dengeli ve yapıcı bir yaklaşım sergilediğini söyledi. Takva, "Bu seçim döneminde Van basınıyla çok güzel bir iletişim kurduk. Sadece bizimle değil, diğer gruplarla da dengeli bir süreç yürüttüler. Sosyal medyada yapılan bazı olumsuz paylaşımlar ve dezenformasyon faaliyetleri dışında, Van basınının bu dönem ortaya koyduğu tavrı takdir ediyorum" dedi.

Basın mensuplarından herhangi bir ayrıcalık talep etmediklerini belirten Takva, "Biz onlardan özel bir şey istemedik, onlar da bizden özel bir şey istemediler. Karşılıklı saygı ve samimiyet içerisinde dört aylık süreci geçirdik. Yazılı basınımıza, internet medyamıza ve görsel basınımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bütün gücümüzle ilimiz için çalışacağız"

Mavi Liste’den seçimlere giren Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan ise Van TSO seçim sürecinin birlik, beraberlik ve karşılıklı saygı çerçevesinde tamamlandığını belirterek, "4 başkan adayımız, meslek gruplarının temsilcileri ve komite adayları; birbirlerine saygılı bir şekilde, birbirlerinin hakkını ve hukukunu koruyarak, gelen her üyeyi saygıyla karşılayarak bu seçimi sonuçlandırdılar. Seçim sonucunda da çok net, şeffaf, herkesin rahat edeceği, memnun olacağı ve özellikle Van’ın, Van sanayisinin, tüccarının ve esnafının kazandığı bir ortam ve seçim sonucu hasıl oldu" şeklinde konuştu.

"19 grubun 19’u da kazandı"

Kendilerinin de yer aldığı listenin başarısına ve seçim sonuçlarına değinen Başkan Aslan, "Benim de bu dönem desteklediğim ve gruplarında yer aldığım Mavi Liste, mevcut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Necdet Takva Bey’in öncülüğünde oluşturulan ekipte bu dönem ben de onlarla beraber seçime dahil oldum. Bizler de hep beraber 19 grubun 10 grubunu alarak, diğer 9 grubu da aynı şekilde ilimiz için çalışmak ve mücadele etmek isteyen diğer gruptaki arkadaşlarımız kazandılar. Ama günün sonunda 19 grubumuzun 19’u da kazandı. Van kazandı, Van’ın sanayisi kazandı, Van’ın tüccarı kazandı. Artık bizim için seçim bitti. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Seçime katılan bütün adaylarımıza, meslek grubu ve komite adaylarının hepsine teşekkür ediyor, hepsini tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bütün enerjimizle ilimiz için çalışacağız"

Seçim sonrasında odaklanacakları hedefleri ve projeleri sıralayan Aslan, "Bizler artık bu saatten sonra ilimizi nasıl büyütürüz, ilimizdeki gelişmişlik endekslerini nasıl daha da yüksek seviyelere çıkarabiliriz, ilimizin ticaretini ve sanayisini nasıl büyütebiliriz, istihdam oranlarımızı nasıl artırabiliriz, turizmimizi ülkenin en büyük turist çekim merkezlerinden biri haline nasıl getirebiliriz ve bütün alanlarda, bütün sektörlerde payımızı hem ilde hem bölgede hem ülkede ve uluslararası piyasalarda pasta payımızı, pazar payımızı nasıl daha büyütebiliriz, daha da geliştirebiliriz, ilimizdeki insanlarımızın refah seviyesini nasıl artırabiliriz, buradaki işsizlik sorununu nasıl kesin çözümlerle çözebiliriz, bunun üzerine eğileceğiz, bunun üzerine çalışacağız" açıklamasında bulundu.

"Van OSB ve Van TSO kenetlenerek çalışmaya devam edecek"

İki kurum arasındaki güçlü iş birliğinin artarak süreceğini vurgulayan Memet Aslan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Allah’ın izniyle bugüne kadar da biz Organize Sanayi Bölgesi ve Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir uyum ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı devam ettiriyorduk. Bundan sonra da aynı şekilde ve daha da kenetlenerek, iş birliğimizi daha da artırarak Van Organize Sanayi Bölgesi ve Van Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde ile, bölgeye ve ülke ekonomisine katkı sunmaya, değer katmaya devam edeceğiz. Bizler mutluyuz, sevinçliyiz. Bir seçimin daha sonuna geldik. Hamdolsun kazasız belasız bu seçimi de atlattık. Ama Allah’ın izniyle bundan sonraki süreçte artık bütün enerjimiz, bütün gücümüz, bütün imkanlarımız ve bütün zamanımızla artık ilimiz için, Van’daki her bir birey ve her bir şahıs için çalışmaya devam edeceğiz."

Halaylar çekilerek kutlama yapıldı

Necdet Takva’nın konuşmasının ardından programda seçim coşkusu devam etti. Ortak Akıl ve Mavi Liste üyeleri, seçim başarısını halaylar çekerek kutladı. Yoğun ilginin olduğu programda Takva, kendisini tebrik etmek isteyen katılımcılarla bir araya geldi. Davetlilerin tebriklerini kabul eden Takva, seçim sürecinde kendilerine destek veren iş insanlarına, meslek komitesi temsilcilerine ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Kutlama programı, birlik ve beraberlik mesajları eşliğinde sona erdi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın 24 Ekim’de yapılan organ seçimlerinde 19 meslek komitesinin 10’unu kazanan Necdet Takva öncülüğündeki Ortak Akıl ve Mavi Liste ekibi, seçim başarısını kutladı.