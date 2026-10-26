Balığın yanına sumak salatası tarifi: Sumak soğana ne zaman eklenmeli?

Kaliteli ve İri Taneli Sumak Tercih Edin: Renklendirici içermeyen, harmanlanmamış hakiki yaprak/tane sumak salataya hem doğal bir ekşilik hem de görsel estetik katar. Maydanoz ve Zeytinyağını En Son Ekleyin: Maydanozların pörsümemesi ve zeytinyağının sumağın rengini parlatması için yağ ve yeşillik servise yakın aşamada ilave edilmelidir.