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Balığın yanına sumak salatası tarifi: Sumak soğana ne zaman eklenmeli?

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Balığın yanına sumak salatası tarifi: Sumak soğana ne zaman eklenmeli?

Soğanın lezzeti ve yine de ne olursa çiğ kokusunu almak için de bu taktiği uygulamakta yarar var...

#1
Foto - Balığın yanına sumak salatası tarifi: Sumak soğana ne zaman eklenmeli?

Mutfaklardan gelen balık kokusunun yanı sıra sumaklı soğan salatası da meşhurdur. Peki, sumak salatası nasıl yapılır?

#2
Foto - Balığın yanına sumak salatası tarifi: Sumak soğana ne zaman eklenmeli?

Balık yanında en çok sevilen lezzetlerden biri de sumak salatasıdır. İşte o tarif:

#3
Foto - Balığın yanına sumak salatası tarifi: Sumak soğana ne zaman eklenmeli?

Malzemeler: 2 adet orta boy mor veya beyaz kuru soğan 1,5–2 tatlı kaşığı kaliteli sumak 1 çay kaşığı tuz Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz 1-2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

#4
Foto - Balığın yanına sumak salatası tarifi: Sumak soğana ne zaman eklenmeli?

İsteğe bağlı: Ayrı bir ekşilik ve parlaklık için birkaç damla taze limon suyu veya nar ekşisi

#5
Foto - Balığın yanına sumak salatası tarifi: Sumak soğana ne zaman eklenmeli?

Soğanları soyun, ortadan ikiye kesin ve çok kalın olmayacak şekilde piyazlık (yarım ay) doğrayın. Doğradığınız soğanları geniş bir kaba alın, üzerine tuzu serpin ve elinizle fazla ezmeden, ovuşturarak 1-2 dakika yumuşatın. Acısının çıkması için soğanları soğuk suyla yıkayıp süzgeçte suyunu tamamen süzdürün (ellerinizle hafifçe sıkabilirsiniz).

#6
Foto - Balığın yanına sumak salatası tarifi: Sumak soğana ne zaman eklenmeli?

Süzülen soğanların üzerine sumağı, zeytinyağını ve ince kıyılmış maydanozları ekleyip nazikçe harmanlayın.

#7
Foto - Balığın yanına sumak salatası tarifi: Sumak soğana ne zaman eklenmeli?

Sumak, soğan tuzla ovulup acı suyu yıkandıktan ve tamamen süzüldükten sonra eklenmelidir. Yanlış Yöntem: Sumak, tuzla birlikte ilk ovma aşamasında eklenirse soğan suyuyla birleşip çamurlaşır, rengini ve aromasını ovma suyunda bırakır. Doğru Yöntem: Soğan temizlenip kurulandıktan sonra eklenen sumak, soğana doğrudan yapışır; canlı mor-kırmızı rengini ve taze ekşiliğini salatada tam olarak korur.

#8
Foto - Balığın yanına sumak salatası tarifi: Sumak soğana ne zaman eklenmeli?

Tuzla Ovuşturup Acısını Çıkarın: Soğanın çiğ kokusunu ve midede rahatsızlık veren acılığını almak için mutlaka tuzla ovulması gerekir.

#9
Foto - Balığın yanına sumak salatası tarifi: Sumak soğana ne zaman eklenmeli?

Soğuk Suyla Yıkayın ve İyice Kurulayın: Tuzla ovulan soğanın üzerindeki fazla tuzu ve çıkan acı suyu soğuk suyla yıkayarak uzaklaştırın. Salatanın sulanmaması için süzgeçte iyice süzüldüğünden emin olun. Piyazlık ve İnce Doğrayın: Soğanları dikine, yarım ay şeklinde ve eşit incelikte doğramak salatanın sosu daha iyi emmesini sağlar.

#10
Foto - Balığın yanına sumak salatası tarifi: Sumak soğana ne zaman eklenmeli?

Kaliteli ve İri Taneli Sumak Tercih Edin: Renklendirici içermeyen, harmanlanmamış hakiki yaprak/tane sumak salataya hem doğal bir ekşilik hem de görsel estetik katar. Maydanoz ve Zeytinyağını En Son Ekleyin: Maydanozların pörsümemesi ve zeytinyağının sumağın rengini parlatması için yağ ve yeşillik servise yakın aşamada ilave edilmelidir.

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