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Kestane artık tezgahlarda: Pişmiş kestane nasıl soyulur? 5 saniyede elinizde

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Kestane artık tezgahlarda: Pişmiş kestane nasıl soyulur? 5 saniyede elinizde

Kış aylarının en müthiş lezzeti olan kestane ile ilgili bu püf noktalarına dikkat etmelisiniz.

#1
Foto - Kestane artık tezgahlarda: Pişmiş kestane nasıl soyulur? 5 saniyede elinizde

Kestaneler tezgahlarda görünmeye başladı. Kestaneyi yemesi zevkli fakat soyması zor. Aslında kestaneyi kolay soymanın birkaç püf noktası var.

#2
Foto - Kestane artık tezgahlarda: Pişmiş kestane nasıl soyulur? 5 saniyede elinizde

"Kestane yemek güzel de soyması dert" diyenlerden misiniz? Kestanenin kabuğunu tek bir hamlede çıkarmak aslında zor değil. İşte pişmiş kestaneleri zarına yapışmadan, zahmetsizce ve 5 saniyede soymanın püf noktaları...

#3
Foto - Kestane artık tezgahlarda: Pişmiş kestane nasıl soyulur? 5 saniyede elinizde

Kestanenin kolay soyulmasını sağlayan en kritik sır, pişirme öncesi çentik atma ve pişer pişmez kendi buharıyla kabuğu nemlendirmektir.

#4
Foto - Kestane artık tezgahlarda: Pişmiş kestane nasıl soyulur? 5 saniyede elinizde

Geniş ve Enlemesine Çizmeyle Başlayın: Kestaneleri pişirmeden önce bombeli kısmından enlemesine, kabuğu ve hafifçe iç zarı kesecek şekilde (eti çok derin kesmeden) çizin. Sıcak Suda Bekletin: Çizdiğiniz kestaneleri pişirmeden önce 15-20 dakika ılık suda bekletin. Bu işlem kabuğun esnemesini sağlar.

#5
Foto - Kestane artık tezgahlarda: Pişmiş kestane nasıl soyulur? 5 saniyede elinizde

Altın Dokunuş (Buhar Banyosu): Kestaneler fırında, tavada veya közde piştikten sonra sıcak sıcak hemen kapaklı bir kaba alın veya nemli bir beze sarıp 3-4 dakika bekletin.

#6
Foto - Kestane artık tezgahlarda: Pişmiş kestane nasıl soyulur? 5 saniyede elinizde

5 Saniyede Soyun: Kendi sıcaklığıyla içi buharlaşan kestanenin sert kabuğu ve içindeki ince kahverengi zar yumuşayarak ayrılır. Çizdiğiniz noktadan iki parmağınızla hafifçe bastırdığınızda kestane 5 saniye içinde tümör gibi tek parça halinde kabuğundan çıkar.

#7
Foto - Kestane artık tezgahlarda: Pişmiş kestane nasıl soyulur? 5 saniyede elinizde

Soğumasını Beklemeyin: Kestaneyi soğutursanız iç zar yeniden ete yapışır ve soyulması zorlaşır. İşlemi her zaman kestane ılıktan sıcağa yakınken yapın. Taze Kestane Tercih Edin: Kurumuş ve günlerce beklemiş kestanelerin kabuğu ete yapışacağı için taze ve iri kestaneleri tercih etmek işinizi kolaylaştırır.

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