Kestane artık tezgahlarda: Pişmiş kestane nasıl soyulur? 5 saniyede elinizde
Kış aylarının en müthiş lezzeti olan kestane ile ilgili bu püf noktalarına dikkat etmelisiniz.
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Kış aylarının en müthiş lezzeti olan kestane ile ilgili bu püf noktalarına dikkat etmelisiniz.
Kestaneler tezgahlarda görünmeye başladı. Kestaneyi yemesi zevkli fakat soyması zor. Aslında kestaneyi kolay soymanın birkaç püf noktası var.
"Kestane yemek güzel de soyması dert" diyenlerden misiniz? Kestanenin kabuğunu tek bir hamlede çıkarmak aslında zor değil. İşte pişmiş kestaneleri zarına yapışmadan, zahmetsizce ve 5 saniyede soymanın püf noktaları...
Kestanenin kolay soyulmasını sağlayan en kritik sır, pişirme öncesi çentik atma ve pişer pişmez kendi buharıyla kabuğu nemlendirmektir.
Geniş ve Enlemesine Çizmeyle Başlayın: Kestaneleri pişirmeden önce bombeli kısmından enlemesine, kabuğu ve hafifçe iç zarı kesecek şekilde (eti çok derin kesmeden) çizin. Sıcak Suda Bekletin: Çizdiğiniz kestaneleri pişirmeden önce 15-20 dakika ılık suda bekletin. Bu işlem kabuğun esnemesini sağlar.
Altın Dokunuş (Buhar Banyosu): Kestaneler fırında, tavada veya közde piştikten sonra sıcak sıcak hemen kapaklı bir kaba alın veya nemli bir beze sarıp 3-4 dakika bekletin.
5 Saniyede Soyun: Kendi sıcaklığıyla içi buharlaşan kestanenin sert kabuğu ve içindeki ince kahverengi zar yumuşayarak ayrılır. Çizdiğiniz noktadan iki parmağınızla hafifçe bastırdığınızda kestane 5 saniye içinde tümör gibi tek parça halinde kabuğundan çıkar.
Soğumasını Beklemeyin: Kestaneyi soğutursanız iç zar yeniden ete yapışır ve soyulması zorlaşır. İşlemi her zaman kestane ılıktan sıcağa yakınken yapın. Taze Kestane Tercih Edin: Kurumuş ve günlerce beklemiş kestanelerin kabuğu ete yapışacağı için taze ve iri kestaneleri tercih etmek işinizi kolaylaştırır.
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