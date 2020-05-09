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Van sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

Van’da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının bu haftasında cadde ve sokaklar boş kalırken, muaf olan vatandaşlar dışında evde kalındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 16:47:12 -
Van sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

Van’da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının bu haftasında cadde ve sokaklar boş kalırken, muaf olan vatandaşlar dışında evde kalındı.


İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta sonu da 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Yeni tip Korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Van’daki en işlek cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi. Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Kentin birçok noktasında önlem alırken, izinli geçişler dışında gelen her vatandaşlara tutanak tutuluyor. Geçtiğimiz haftalarda kurallara uymayan çok sayıda vatandaşa para cezası kesildi. Ancak bu hafta sokağa çıkma muafiyeti olan vatandaşlar dışında kurallara uyularak kimsenin çıkmadığı görüldü.

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