  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Van semalarında görsel şölen

Van’da akşam saatlerinde gökyüzünde yarı gölgeli Ay tutulması güzel görüntüler oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 23:37:36 -
Van semalarında görsel şölen

Van’da akşam saatlerinde gökyüzünde yarı gölgeli Ay tutulması güzel görüntüler oluşturdu.


Yılının üçüncü Ay tutulması dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye’den de izleniyor. Güneşin batışıyla beliren dolunay bu akşam güzel bir görüntü sundu. Kısmı tutulma Van’dan da izlendi. Vatandaşlar, gökyüzünde oluşan şölenin tadını çıkardı. Yarı gölgeli ay tutulması gökyüzü meraklılarına uzun bir seyir heyecanı yaşatırken, doyumsuz bir manzara sundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı