Van Saray fay hattı nereden geçiyor?

Van'ın Saray ilçesinde saat 11.41 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası fay hatları yeniden gündeme geldi.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, bölgede oluşabilecek herhangi bir depremin Erçek Gölü’ndeki ters fayları, Van depremini üreten fayı ile Çaldıran fayını da etkileyeceğini söyledi. Streslerin ve artçı şokların transferlerini tek tek analiz ederek geleceğe dair deprem olasılık modelleri geliştirdiklerini dile getiren Toker, “İstanbul Üniversitesi ve Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü ile birlikte Van’ın hemen doğusunda yer alan Erçek Gölü’nde çok önemli bir çalışma yaptık.

Erçek Gölü’nün kuzey ve güney kenarlarında iki tane dik açılı henüz kırılmamış, kendisini ortaya çıkarmamış ters faylar bulduk. Erçek Gölü’nün kuzeyindeki ve güneyindeki bu ters faylar sıkışmaya bağlı olarak gölü doğu ve batı olarak açıyorlar. Erçek Gölü’nün kuzeyinde ve güneyindeki faylar ile Van depremini üreten dik açıya sahip fay arasında bir bağlantı var. Dolayısıyla bu bölgede oluşabilecek herhangi bir deprem, Erçek Gölü’ndeki ters fayları ve Van depremini üreten fayı ile Çaldıran fayını da etkileyecektir” dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, "Biz yaptığımız proje sonunda şunu gördük. Özellikle Van bölgesi içinde en fazla risk oluşturabilecek faylar Gürpınar, Beyüzümü, Van fay zonu ve Yeni Köşk fayı. 23 Ekim 2011 yılında meydana gelen deprem de bindirme fayına bağlı olarak meydana geldi. 9 Kasım da meydana gelen deprem de doğrultu atılımlı bir fayda meydana geldi. Biz bu nedenle diyoruz ki yaklaşık olarak 50 kilometre uzunluğundaki Gürpınar fayında veya Beyüzümü fayına bağlı olarak bir deprem meydana gelirse, Van için büyük risk oluşturacaktır. Hem can hem de mal kaybı olacak" diye konuştu. Deprem fay hattı sorgulamak için tıklayın