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Aktüel

Van polisinden şehit anneleri ve eşlerine ziyaret

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü nedeniyle şehit anneleri ve eşlerini ziyaret ederek günlerini kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:23:00 -
Van polisinden şehit anneleri ve eşlerine ziyaret

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü nedeniyle şehit anneleri ve eşlerini ziyaret ederek günlerini kutladı.


Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Van’da polis ekipleri tedbirlerini en üst seviyede tutarken, Anneler Günü nedeniyle de ziyaretlerine devam ediyor. 65 yaş ve üzeri kadınların Anneler Günü’nü kutlayarak çiçek veren polis ekipleri, şehit anneleri ve eşlerini de unutmadı. Şehit anneleri ve eşlerini evlerinde ziyaret ederek çiçek veren polis ekipleri, günlerini kutlayarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

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