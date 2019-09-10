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Van merkezli 6 ilde terör operasyonu: 23 gözaltı

Van merkezli 6 ilde polis ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, aralarında HDP İl Eş Başkanı Yadışen Karabulut’un da bulunduğu 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

10 Eylül 2019 Salı 14:01
Van merkezli 6 ilde terör operasyonu: 23 gözaltı

Van merkezli 6 ilde polis ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, aralarında HDP İl Eş Başkanı Yadışen Karabulut’un da bulunduğu 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Açıklamanın devamında ise “Yapılan çalışmalar kapsamında; 10 Eylül 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KCK çatısı altında olan ve örgütün yasama organı DTK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 23 şüpheliye yönelik Van merkezli Diyarbakır, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Hakkâri illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında HDP Van İl Eş Başkanı Yadışen Karabulut, bazı HDP ilçe başkanlarının da bulunduğu 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 25 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin müdürlüğümüz deki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:01
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