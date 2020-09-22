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Aktüel Van merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Aktüel

Van merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:42:57 -
Van merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

VAN (AA) - Van merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, TSK ve Jandarma içinde mahrem imamlar tarafından kullanılan ardışık arama, ankesör, büfe ve voip patlar üzerinden arama ve haklarında bilgi, belge bulunan 3 muvazzaf subay, 6 muvazzaf astsubay, 4 muvazzaf uzman çavuş, KHK ile görevinden ihraç edilen bir subay, bir emekli subay, görevden uzaklaştırılan iki astsubay, sözleşmesi feshedilen bir uzman çavuş ve askeri öğrencilikten atılan bir kişi olmak üzere 19 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Batman ve Şırnak illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı, iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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