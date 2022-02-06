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Yerel Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 381 yerleşime ulaşım sağlanamıyor
Yerel

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 381 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 381 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 12:10:00 -
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 381 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerde kar ve tipi dolayısıyla 231 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı ilde, belediye görevlileri cadde ve kaldırımları temizledi.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 229 yerleşim biriminden 200'ünün yolu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 29 köy ve mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş ve Bitlis

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 21 köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğunu belirtti.

Bitlis'te de kardan kapanan 100 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

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