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Aktüel Van, Hakkari, Hatay ve Iğdır sınırında kaçak sigara ve kubar esrar ele geçirildi
Aktüel

Van, Hakkari, Hatay ve Iğdır sınırında kaçak sigara ve kubar esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 16:30:13 -
Van, Hakkari, Hatay ve Iğdır sınırında kaçak sigara ve kubar esrar ele geçirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Van, Hakkari, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında 29 bin 20 paket kaçak sigara ile 3 bin 870 gram kubar esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hudut Kartalarının sınırların güvenliği için yaptığı keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Van, Hakkari, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında 29 bin 20 paket kaçak sigara ile 3 bin 870 gram kubar esrarın ele geçirildiği ifade edildi.



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