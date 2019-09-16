0553 313 94 23

Van evleri gelin ve damatların uğrak yeri oldu

Van’ın Tuşba Belediyesinin bölge turizmine kazandırdığı önemli eserlerden biri olan Geleneksel Van Evleri, gelin ve damatların uğrak yeri haline geldi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:14
Van evleri gelin ve damatların uğrak yeri oldu

Van’ın Tuşba Belediyesinin bölge turizmine kazandırdığı önemli eserlerden biri olan Geleneksel Van Evleri, gelin ve damatların uğrak yeri haline geldi.


Van merkez ve çevre ilçelerde düğünlerine kısa bir süre kalan çiftler, güzel günlerini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekimlerini Geleneksel Van Evleri’nde yaptırıyorlar. Düğün sezonun başlamasıyla her gün onlarca gelin ve damat dış mekan fotoğraf çekimleri için Van’ın önemli turizm merkezlerinden biri olan Geleneksel Van Evleri’ne geliyorlar.


Düğün ve evlilik hazırlıklarını bir evlilik hikayesi konseptiyle hazırlamak, düğün günü slayt gösterimleri ile gelen davetlilere izletmek ve ilerde düğün hatırası olarak saklamak için dış mekan çekimlerine çok önem veren çiftler, yok olmak üzereyken Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) sunulan bir proje ile 4 adet yapılan ve bölgenin gözde turizm merkezleri arasında yerini alan Geleneksel Van Evleri’ni adeta mesken tuttular. Her gün gelen onlarca gelin ve damat hem hatıra fotoğrafı çektiriyor hem de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından evler gezdirilerek bilgilendiriliyor. Zaman zaman fotoğraf çektirmeye gelen damat ve gelinler, incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Salih Akman ile de hatıra fotoğrafı çektirerek hatıralarını ölümsüzleştiriyorlar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:14
  1. fotoğraf
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaralı kekliğe öğrenciler sahip çıktı
    1. Yaralı kekliğe öğrenciler sahip çıktı
    2. BM: Myanmar hükümetinin soykırım..
    3. Alevlerin önünü drone sayesinde..
    4. IKBY'de Anayasa taslağı hazırlığı
    5. Kayseri Şehir Hastanesi’nin ilk dördüz..
    6. Zeytinde halkalı leke ile mücadele..
    7. Otomotiv devine büyük şok! 49 bin kişi..
    8. Sütte yeni dönem başlıyor: Kaçaklar..
    9. Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi..
    10. Zeytinde halkalı leke mücadelesi sonuç..
    11. Ticaret Bakanlığınca Kırtasiye..
    12. Skandallar zincirinin son halkası!..
    13. Göçmen kaçakçısı şahıs cezaevine..
    14. Araç sahiplerine kötü haber!..
    15. Motorine zam
    16. Iraklı genç ressam, kaset bantlarıyla..
    17. Galatasaray, Brugge hazırlıklarını..
    18. 11 yaşındaki Süleyman ağrılarından..
    19. Ceyhan Cemevi’nde aşure etkinliği..
    20. Yılda milyonlarca kişi ziyaret ediyor..
    21. Van evleri gelin ve damatların uğrak..
    22. Türkiye'nin gururu Atak helikopteri,..
    23. Dağ bisikleti tutkunları Hakkari'de..
    24. Afganistan'da patlama! Sivil kayıplar..
    25. Yeryüzünün renkleri Mozambik’te buluştu
    26. Erdoğan ile Putin arasındaki kritik..
    27. Çeşme’nin kurtuluşunun 97. yılı..
    28. Sonsuz Şükran köyüne ’Yüreğiyle..
    29. Futbolda 4 milyar avroluk transfer..
    30. GÜNCELLEME - Aydın'daki cinayetin..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Kırık sandalye olayında Abdullah Gül detayı!
    Kırık sandalye olayında Abdullah Gül detayı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Para para para…
    Para para para…

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!