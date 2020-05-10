  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Van Emniyet Müdürlüğünden ‘Evlat Nöbeti’ tutan annelere sürpriz

Van Emniyet Müdürlüğü, Anneler Günü dolayısıyla Diyarbakır’da HDP önünde ‘Evlat Nöbeti’ tutan ve Van’da ikamet eden 2 anneye sürpriz kutlama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:17:11 -
Van Emniyet Müdürlüğünden ‘Evlat Nöbeti’ tutan annelere sürpriz

Van Emniyet Müdürlüğü, Anneler Günü dolayısıyla Diyarbakır’da HDP önünde ‘Evlat Nöbeti’ tutan ve Van’da ikamet eden 2 anneye sürpriz kutlama yaptı.


Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetler Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan ve Edremit ile Gürpınar ilçelerinde ikamet eden 2 anneyi ziyaret etti. Polisleri karşılarında gören anneler şaşkınlıklarını gizleyemezken, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.


Polisler, annelerin gününü kutlayarak çiçek, kolonya, maske, eldiven ve başörtüsü hediye ettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı