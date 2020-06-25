Van depremi ölen veya yaralanan var mı? Van depremi son durum

Van depremi ölen veya yaralanan var mı?

Van’da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 13.03’te kaydedilen depremin merkez üssü Van’ın Özalp ilçesi… Derinliği 6,96 kilometre olan deprem Hakkari ve Bitlis’i de salladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Saray ilçesi olarak duyurdu ve büyüklüğünün 5.2 olduğunu kaydetti.

Kandilli daha sonra verilerini revize ederek büyüklüğü 5.4 olarak yeniden duyurdu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez depremle ilgili son durumu paylaştı:

* 10 – 15 köyümüzde hasara neden oldu. Atlamadan kaynaklanan 5 vatandaşımızda hafif yaralanma var. Hastaneye kaldırıldılar durumları iyi.

* Ama köylerimizde orta ve ağır hasarlı epey bir yapı bulunmaktadır. Hasar tespit çalışmaları başladı.

3 ilçede hasar tespit çalışmalarına başlandığını söyleyen Bilmez şöyle devam etti:

* Bir ekip Gürpınar’da, bir ekip Saray’da bir ekip de Özalp’ta çalışmalara başladı. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

* Depremden dolayı herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. Mal kayıpları da inşallah en kısa sürede telafi edilecek.

Bilmez deprem bölgesindeki vatandaşları uyararak, ekiplerin ağır hasarlı olduğunu söylediği evlere girilmemesi çağrısında bulundu.

Vali Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD İl Müdürü Osman Uçar ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, depremin etkili olduğu mahallelerde ilk olarak helikopterle inceleme yaptı.

* Van'da 13.03'de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor.

* Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var.

* Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir.

Bakan Soylu'nun açıklaması

Van'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bölgedeki durumla ilgili ilk açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Özalp'te meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Van'da 13.03'te meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir. Geçmiş olsun" dedi.